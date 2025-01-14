بالرابط.. "التعليم" تتيح تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة أن طلاب الصف الثالث الثانوي يمكنهم الآن الدخول على الرابط المخصص لتسجيل الاستمارة: اضغط هنا.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تتطلب امتلاك بريد إلكتروني مدرسي خاص بالطالب، حتى يتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

حددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 وهي:

الاستمارة، الأصل وصور منها، و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب.

- شهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه.

- إيصال إعادة قيد لمَن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا.

- صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولي الأمر.

- إيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

- إيصال التابلت وصورة منه.

- طابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات.

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