صورة- 4 وزراء تعليم يشاركون في الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا

كتب- أحمد الجندي:

شارك 4 وزراء تعليم، بينهم 3 وزراء سابقين، في جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي ونظام البكالوريا الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي، إلى جانب الوزراء السابقين الدكتور الهلالي الشربيني، والدكتور أحمد زكي، والدكتور رضا حجازي.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا المصرية الجديد جاء بعد دراسة مطوّلة ومراجعة شاملة للأنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم.

وأضاف " عبد اللطيف" أن النظام يتيح للطلاب تحسين نتائجهم بمحاولات إضافية، مع إعفاء غير القادرين من رسوم هذه المحاولات موضحاً أن الوزارة منفتحة على تلقي مقترحات وتعديلات جديدة لضمان نجاح النظام.

وأكد الوزير على أن التعليم الثانوي العام شهد تغييرات كبيرة بعد مراجعة 32 مادة دراسية كانت تدرس سابقًا، بهدف تبسيط المناهج وتحسين جودة التعليم.

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