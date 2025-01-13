"التعليم" تصدر تصدر توجيهات مهمة بشأن تظلمات مسابقة الـ30 ألف معلم

كتب- أحمد الجندي:

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، يتعلق بتظلمات المتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم "الدفعة الثانية".

وأوضحت الوزارة، أن هذه المسابقة تهدف إلى سد العجز في أعداد المعلمين واختيار أفضل الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يسهم في إعداد جيل من المعلمين القادرين على دعم بناء مجتمع قوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة موافتاه بقائمة تشمل أسماء المتقدمين بتظلمات ضمن الدفعة الثانية، على أن تكون القائمة بصيغة Excel، وتتضمن البيانات التالية: الاسم رباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف.

وشددت الوزارة، على أهمية الالتزام بالموعد النهائي لإرسال البيانات، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025.

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