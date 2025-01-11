تنسيق نصف العام.. تفاصيل ومواعيد التقدم للشهادات المهنية بكلية التجارة جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الشهادات المهنية.

وأوضح القطاع أن البرامج المهنية المتاحة؛ هي:

1- الماجستير في إدارة الأعمال MBA

2- الماجستير المهني في المحاسبة MPA

3- الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DBA

وأشارت الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من الخميس الموافق 2 يناير الجاري وحتى الخميس 30 يناير 2025.

وذكرت وكيل الكلية للدراسات العليا أنه على الراغبين في الالتحاق ببرنامج الشهادات المهنية التوجه إلى إدارة الشهادات المهنية بالدور الأول مبنى الدكتور حسن غلاب من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

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