امتحانات الترم الأول 2025.. "التعليم" تؤجل النظر في طلبات الانتداب والإجازات

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل البت في جميع الطلبات الجديدة المتعلقة بالانتدابات والإعارات داخل وخارج الوزارة، بالإضافة إلى الإجازات غير الملزمة والعمل بنظام الوقت الجزئي، حتى انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يشمل الطلبات المقدمة لأول مرة، بينما ستتم معالجة طلبات التجديد وفق المواعيد المحددة بالقواعد المعمول بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان سير امتحانات نصف العام الدراسي بانضباط وسلاسة، والعمل على استقرار العملية التعليمية داخل المدارس، مع الحفاظ على جودة الأجواء العامة للامتحانات وضمان انتظام العمل داخل لجان الامتحانات.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية امتحانات الترم الأول 2025 في جميع الإدارات التعليمية، غدًا السبت الموافق 11 يناير الجاري، حيث يستهل الطلاب جدول الامتحانات بمادة اللغة العربية.

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