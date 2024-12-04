بعد نفي إلغائها.. ما فوائد التقييمات الأسبوعية للطلاب؟

كتب- أحمد الجندي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأربعاء، صحةَ ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، منوهًا بأن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن كل القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

وقال الدكتور رضا عبد الحميد، المدرس بكلية التربية في جامعة الأزهر بالقاهرة، إن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية تعد من الأنشطة التعليمية المهمة للطلاب خاصة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، كما أنها تشجع الطالب على التعلم الذاتي وتحمل المسؤولية وتعزز من استقلالية الطالب وتشجعه على إتمام المهام بشكل فردي.

فوائد الواجبات المنزلية للطلاب

وأوضح " عبدالحميد" في تصريحات لمصراوي، أن الواجبات المنزلية تحقق العديد من الفوائد التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، ومنها:

- تعزيز الاستفادة العلمية للطالب: تساعد الواجبات في تعميق فهم الطالب لما تم تعلمه في الفصل الدراسي.

- مساعدة الطالب على تطبيق ما تعلمه: تتيح للطالب الفرصة لتطبيق المفاهيم والنظريات التي تعلمها في الدروس.

- تنمية النظام والمحافظة على الوقت: من خلال تنظيم وقت الطالب وإعداد جدول زمني مناسب لأداء الواجبات.

- مكافحة الرتابة والملل: تساهم في تجديد الحوافز لدى الطلاب وتعزز من اهتمامهم بالعملية التعليمية.

- تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للبحث العلمي: تساعد الواجبات في تنمية مهارات البحث والتنقيب عن المعلومات.

- شغل وقت الطالب بأشياء نافعة: بدلاً من قضاء الوقت في الأنشطة غير المفيدة مثل مشاهدة التلفاز أو التصفح المفرط على الإنترنت.

- تعزيز المشاركة الفعالة من الطلاب: تسهم الواجبات في زيادة تفاعل الطلاب مع المنهج والمحتوى الدراسي.

- مساعدة الطلاب على المذاكرة أولا بأول: تساهم في تجنب تراكم الدروس و بدء المراجعة بشكل دوري.

- تنمية أفكار الطلاب نحو التعلم الذاتي: تشجع الطلاب على البحث واستكشاف المعرفة بأنفسهم.

- البحث عن المعارف باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة: تتيح للطلاب استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في البحث والتعلم.

و أشار المدرس بكلية التربية، إلى أهمية أن تكون الواجبات المنزلية مصممة بطريقة تناسب قدرات الطلاب وحاجاتهم واستعداداتهم، مع ضرورة توفير التعزيز المستمر من المعلمين كما يجب أن يتم تخطيط وتنفيذ الواجبات باحترافية، مع تجنب تشجيع الطلاب على الغش.

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