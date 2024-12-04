بعد زيارة الوزير الياباني لها.. كل ما تود معرفته عن المدارس المصرية اليابانية

كتب- أحمد الجندي:

تعد المدارس المصرية اليابانية إضافة نوعية إلى نظام التعليم في مصر، حيث تقدم تجربة تعليمية مميزة تعتمد على الدمج بين التقاليد التعليمية اليابانية والأساليب الحديثة،كما تسعى هذه المدارس إلى الاستفادة من أساليب التعليم اليابانية خاصة.

شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن قواعد وشروط القبول كالتالي:

-المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات.

-الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوي الأول لرياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية بالاضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو أبوين مصريين وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمراحل التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الواجبات علي مستوي المدارس المصرية اليابانية.

الفئات العمرية التي يحق لها الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

-المستوى الأول:رياض أطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني: رياض أطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الإبتدائي من 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الإبتدائي من 7 سنوات إلى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الإبتدائي من 8 سنوات إلى 9 سنوات عدا يوم واحد.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

-شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية).

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق علي إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر علي الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

-التوقيع على إقرار ولي الأمر( عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

وكان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه، فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، ويواي فوميو السفير الجديد المعين لليابان لدى جمهورية مصر العربية، زار "المدرسة المصرية اليابانية" بزهراء مدينة نصر، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.





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