موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "الدور الثاني" 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام 2025.

وفقًا للوزارة، ستنطلق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 26 يوليو 2025 للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني فستبدأ يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

ووفقًا لخطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، ستعقد امتحانات المواد خارج المجموع، مثل الأنشطة والمستوى الرفيع، لصفوف النقل من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسؤولية المدرسة دون تعطيل لليوم الدراسي.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة في السبت 14 يونيو 2025، في حين ستعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.