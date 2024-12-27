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موعد امتحانات نصف العام للصف الثانى الإعدادي بالجيزة

04:48 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثاني الإعدادي بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الجبر.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة العلوم.

- يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.


موعد 2 إعدادي بالجيزة

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