"الجيزة": تدعيم مدارس المحافظة بـ 200 مقعد

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار تسليم مقاعد مدرسية جديدة وتوزيعها على المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم طبقًا للاحتياجات الفعلية لتوفير جميع سبل الراحة للطلاب وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع لجهود فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة خلال شهر نوفمبر حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 مدارس جديدة وإنهاء الاستعدادات للبدء فى إنشاء 7 مدارس أخرى في إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس وتهيئة المناخ الملائم.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، على تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة تنفيذًا لرؤية مصر 2023.

وأعلن محافظ الجيزة، عن تدعيم المدارس بعدد 2000 مقعد مدرسي "ديسك" جديد لسد احتياجات كل مدرسة، إلى جانب قيام مديرية التربية والتعليم بتسكين المعلمين للمواد التى تواجه عجز بعد بيان احتياجات كل إدارة تعليمية.

وناقش المحافظ، لاستعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمنطقة الأزهرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، موجهًا برفع درجة الاستعدادات ومراجعة المدارس والمعاهد؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الامتحانات وتلافي أية ملاحظات.

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