مواصفات امتحان الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات اختبارات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 2025 ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان الرياضيات للصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير.

شكل نموذج اختبارات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة والتي منها:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة.

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

السؤال الرابع: أجب عما يأتي.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2024/2025.

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

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