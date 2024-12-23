ماذا يفعل أولياء الأمور مع الطلاب حتى تمر الامتحانات بسلام؟.. خبير تربوي يوضح

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن توفير البيئة المنزلية التى تعين الطفل على الاستذكار بعيدا عن الخلافات الأسرية وبث الثقة والطمأنينة في نفس الطالب وأنهم يتقبلونه مهما كانت درجاته في الامتحانات تساعد علي استمرار فترة الامتحانات بسلام.

وأوضح "شوقي" في تصريحات لمصراوي، أن هناك نصائح على أولياء الأمور اتباعها حتى تمر الامتحانات بسلام منها:

- توفير بيئة منزلية مريحة: تجنب الخلافات الأسرية لضمان أجواء هادئة تساعد الطفل على التركيز والاستذكار.

- بث الثقة والطمأنينة: طمأنة الطفل بأنه محبوب ومقبول بغض النظر عن نتائجه.

- تغذية متكاملة: تقديم وجبات صحية متوازنة واستبدال المشروبات المنبهة بالمشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة.

- عدم المقارنة بالآخرين: الامتناع عن مقارنة الطفل بأقرانه لتجنب شعوره بالنقص أو الإحباط.

- تجنب الضغط الزائد: منح الطفل فترات راحة وعدم مطالبته بالمذاكرة بشكل مستمر.

- تشجيع الطفل بالمكافآت: تعزيز السلوك الإيجابي بالمكافآت بدلاً من العقاب فقط عند الإخفاق.

- تجنب النقد العلني: الامتناع عن الحديث السلبي عن أداء الطفل الدراسي أمام الآخرين.

- الإيجابية حول الامتحانات: عدم التحدث بشكل سلبي عن صعوبات الامتحانات أو التقييمات أمام الطفل.

- توعية الطفل بالهدف: تعليم الطفل أن المطلوب هو بذل الجهد، بينما النتائج مرهونة بإرادة الله.

- عدم اللوم على الأخطاء: تفادي توبيخ الطفل على أخطاء الامتحان والتركيز على التعلم منها.

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