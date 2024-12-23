نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025.. تعرف على شكل الأسئلة

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 2025

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج اختبارات لمادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

شكل نموذج اختبارات مادة اللغة العربية

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة جوانب وهي:

السؤال الأول: عن موضوع قصة.

السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطاً وعلل.

السؤال الثالث: أكمل من النقط بالإجابة المناسبة.

السؤال الرابع: عن نص ويحتوي على اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.

السؤال الخامس: عن نص ويحتوي على أكمل النقط بالإجابة المناسبة.

السؤال السادس: عن نص ويحتوي على ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة.

- السؤال السابع: عن فقرة واستخراج المطلوب منها.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

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