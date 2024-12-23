نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025.. تعرف على شكل الأسئلة
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كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج اختبارات لمادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
شكل نموذج اختبارات مادة اللغة العربية
وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة جوانب وهي:
السؤال الأول: عن موضوع قصة.
السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطاً وعلل.
السؤال الثالث: أكمل من النقط بالإجابة المناسبة.
السؤال الرابع: عن نص ويحتوي على اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.
السؤال الخامس: عن نص ويحتوي على أكمل النقط بالإجابة المناسبة.
السؤال السادس: عن نص ويحتوي على ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة.
- السؤال السابع: عن فقرة واستخراج المطلوب منها.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
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