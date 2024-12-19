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وزير التعليم يشهد معرض "Intel ISEF" خلال احتفالية تكريم الفائزين

10:49 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

وزير التعليم يشهد معرض Intel ISEF

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كتب- أحمد الجندي:

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات معرض Intel ISEF الدولي للعلوم والهندسة، الذي أُقيم لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة.

وخلال الجولة التفقدية، رافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، حيث استعرضا معًا مشروعات الطلاب المتميزة.

وأشاد عبد اللطيف بالمستوى العلمي والإبداعي الذي ظهر به الطلاب، مشددًا على أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار لدعم الكفاءات الشابة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع التفوق العلمي وتمكين الطلاب من تمثيل مصر في المحافل الدولية.

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