وزير التعليم يجري حوارا مع الطلاب خلال تفقده مدرسة سجين الابتدائية الحديثة بالغربية

كتب- أحمد الجندي:

تفقد، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة سجين الابتدائية التابعة لإدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية، بحضور العديد من الصحفيين.

وزار " عبداللطيف" فصول المدرسة، وتابع جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب، كما حرص على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة.

وأجرى الوزير حوارا مع عدد من الطلاب حول أدائهم الدراسي ومدى استفادتهم من الشرح في الحصة واستمع لآرائهم حول آداء المعلمين بالمدرسة، مؤكدا متابعته وقيادات الوزارة بانتظام للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية.

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