تعرف على المستندات المطلوبة لاستبدال التابلت المدرسي - (تفاصيل)

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت المدرسي لطلاب مرحلة الثانوي العام تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون في استبدال التابلت المدرسي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة، أن المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي هي:



- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من لمدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

- صور إيصالات التأمين علي التابلت لكل سنة دراسية.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.



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