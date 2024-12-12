موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعدَ إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024- 2025ـ والتي اعتمدت رسميًّا من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أنه وَفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري؛ تبدأ الإجازة 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعَين فقط، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميعَ مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، كما يحصل طلاب الصفوف الدراسية على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أي أن كل صف تبدأ إجازة نصف العام له مع آخر يوم بامتحان الترم الأول 2025 .

والتقي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، وسيم الحنبلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة كامبريدج، والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز مشروعات التعاون المشترك.

وأشاد "عبد اللطيف" بدور هيئة كامبريدج الدولية كأحد الشركاء الرئيسيين للوزارة، مؤكدًا على تاريخ التعاون الطويل والمثمر بين الجانبَين في مصر؛ حيث يعتمد العديد من المدارس في مصر على النظام التعليمي البريطاني، وتقدم كامبريدج المناهج ونظم الامتحانات، بالإضافة إلى منح شهادات الـ(IGCSE) للطلاب المصريين.

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