تستمر 15 يومًا..متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2025 للجامعات والمدارس؟

كتب- أحمد الجندي:

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب، بالبحث عن موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2025 بالمدارس وذلك بعدما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد اجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2024/2025 والتى اعتمدت رسمياً من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتاعليم الفنى .

موعد اجازة منتصف العام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد اجازة منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

وأكدت الوزارة إلى أن اجازة منتصف العام تستمر لمدة 15 يوم حيث تنتهى الاجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل كما أن يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وفى سياق أخر بحث محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني لمواكبة خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية.

وأشار إلى أن تلك المدارس تشتمل على كافة عوامل النجاح والتميز، مضيفًا أن الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية يأتي من منطلق اهتمام التعليم الياباني بالشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضا مع أهداف الوزارة التي تركز على تنمية القدرات الدراسية للطلاب وترسيخ الأخلاق والقيم من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين، كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين.