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وزير التعليم: تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة

10:07 م الأحد 03 نوفمبر 2024

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:
قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تنسق حاليًا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية، بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وأوضح عبداللطيف خلال خلال مشاركته، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها.

وأجاب وزير التربية والتعليم على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

محمد عبداللطيف التربية والتعليم التربية الدينية
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