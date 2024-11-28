هل يتسلم طلاب الدمج بالمدارس الحكومية التابلت المدرسي؟.. مصدر بالتعليم يُجيب

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن موقف تسليم التابلت المدرسي لطلاب الدمج بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم تسليم التابلت المدرسي لطلاب الدمج بالمدارس الحكومية مثل أقرانهم من الطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص على تقديم جميع الخدمات التعليمية والدراسية لطلاب الدمج.

وأضاف أنه يتم العمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم، مع توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي.

يُذكر أن الحملة التوعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا" تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعددة".

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