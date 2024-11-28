وكيل "تعليم القاهرة" تشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

كتب - أحمد الجندي:

تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرستي "تحيا مصر (3)" و"تحيا مصر (5)" التابعتين لإدارة المقطم التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكدت أبو كيلة على ضرورة حصر نسب الغياب بشكل يومي، مشددة على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي في جميع المدارس، وذلك لضمان بيئة تعليمية محفزة ومتميزة.

كما وجهت بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة، بما يضمن تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، مع التركيز على خلق بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلاب.

وكيل مديرية التعليم بالقاهرة توجه بتقييم مستوى الطلاب في الواجبات المدرسية

وخلال الجولة، أشارت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى تقييم مستوى الطلاب في أداء الواجبات المدرسية، بالإضافة إلى متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية. كما ركزت على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، مشددة على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لتحسين هذه المهارات الأساسية.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وكيل المديرية المستمرة للمدارس لضمان الارتقاء بمستوى التعليم في محافظة القاهرة وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

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