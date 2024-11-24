اختبارات شهر نوفمبر 2024.. نصائح مهمة لـ"أولياء أمور مصر"

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والخبيرة الأسرية، إن امتحانات شهر نوفمبر جاءت بالتزامن مع بداية برودة الطقس وسقوط الأمطار، والتي ستعقد خلال الأيام المقبلة، وفقاً لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الحزاوي أن القلق والتوتر شعور ولكن لا بد أن يكون في حدود معقولة؛ حتى لا يؤثر على الأداء في الامتحانات، مشيرةً إلى عدم ممارسة أولياء الأمور الضغط النفسي على أبنائهم من خلال مقارنتهم بأقرانهم أو أقاربهم، قائلةً "إن ذلك يؤدي إلى إحباط أبنائهم، وينعكس على أدائهم في المذاكرة والامتحانات".

نصائح الاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر 2024

وقدمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر عدة نصائح للطلاب؛ استعدادًا لاختبارات شهر نوفمبر بالتزامن مع سقوط الأمطار وبداية برودة الطقس، وجاءت كالتالي:

- اختيار المذاكرة في مكان مرتب وجيد الإضاءة وتهويته غير مباشرة وبعيد عن المشتتات .

- إعداد جدول خاص بالمذاكرة؛ للمساعدة في حسن إدارة الوقت والاهتمام بالتدريب من خلال حل نماذج التقييمات السابقة .

- تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم، ويوجد بعض الأكلات المميزة في الشتاء التي لا تمنح الدفء فقط؛ ولكنها تمد الجسم أيضاً بالطاقة، مثل شوربة العدس والبطاطا والبليلة.

- تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على التدفئة؛ كالكاكاو، والبعد عن شرب المنبهات بكثرة.

- ⁠وإذا ظهر على الأبناء شعور بالملل والخمول، يمكن تحفيزهم بممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة؛ لاستعادة النشاط مرة أخرى.

- ⁠استخدام أسلوب المكافآت والمحفزات؛ حتى لو كان ذلك بأبسط الأشياء، مع الاهتمام بالتحفيز بالكلمات التشجيعية التي لها تأثير كبير في رفع الحالة المعنوية للطلاب، ودفعهم لبذل المزيد من الجهد.

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