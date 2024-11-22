رسمياً..تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عن تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

وأوضح " عطية" أن موعد بدء اختبارات شهر نوفمبر تم تعديله ليصبح يوم 1 ديسمبر الموافق الأحد حتى بدلاً من الأحد 24 نوفمبر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم نشر الجداول المعدلة لامتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال الأسبوع المقبل.

ضوابط اختبارات شهر نوفمبر 2024

- الصف الأول الثانوي: تُجرى امتحاناتهم ورقيًا وفق المواصفات الفنية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية يتم تسليمها لإدارة المدرسة، مع تولي الإدارة التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات.

- الصف الثاني الثانوي: تُعقد امتحاناتهم إلكترونيًا وفق المواصفات الفنية، على أن تتضمن الورقة الامتحانية 85% من الأسئلة بصيغة اختيار من متعدد، و15% من الأسئلة القصيرة، لتغطي أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

- طلاب الدمج: تجرى لهم الامتحانات ورقيًا في ذات مواعيد أقرانهم، ووفقًا للمواصفات الفنية الخاصة بكل إعاقة.

- الحالات الطارئة: في حال حدوث أي مشكلة تقنية تؤثر على أداء الامتحان، يتم تحويل الامتحان إلى الشكل الورقي في نفس موعد الامتحان.

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