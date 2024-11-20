رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. تعرف على كافة التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وأتاحت الرابط الإلكتروني للتقدم لامتحانات إتمام شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أتاحت الوزارة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هنا

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسي لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها.

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