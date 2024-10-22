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مسابقة وتشغيل 50 ألف معلم بالحصة.. 6 إجراءات لمواجهة عجز المعلمين

02:22 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محمد عبد اللطيف

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كتب- محمد نصار:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين.

وقال الوزير، خلال إلقاء بيان خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تشمل ما يلي:

1- استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
2- إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية.
3- تقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا.
4- توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا.
5- الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.
6- إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المعلمين مجلس النواب
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