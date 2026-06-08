تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، الاثنين، أعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة، ببعض لجان محافظة القاهرة.

وأدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، صباح اليوم، ثاني أيام امتحانات الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة.

يأتي ذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر؛ وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

وتابع الجندي سير العمل داخل عدد من اللجان، واطَّلع على انتظام دخول الطلاب، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظِّمة للعمليَّة الامتحانية، كما استمع إلى رؤساء اللجان والمشرفين؛ للوقوف على أيَّة تحديات قد تواجه سير الامتحانات والعمل على تذليلها بصورة فوريَّة.

توفير سبل الراحة للطلاب

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشريف يحرص على توفير جميع سُبُل الراحة والدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات؛ بما يساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجان والقائمون على أعمال الامتحانات لضمان انتظامها وَفق الضوابط المقرَّرة.

ولفت إلى أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظِّمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية؛ بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موجِّهًا بضرورة التعامل الفوري مع أيَّة مواقف طارئة قد تؤثِّر في سير اللجان.

كما حرص الدكتور محمد الجندي على التحدُّث مع عدد من الطلاب، مطمئنًّا على مستوى الامتحانات ومدى ملاءمتها للمقرَّرات الدراسيَّة، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح، وأن تُكلَّل جهودهم بالتميُّز والتفوُّق.

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