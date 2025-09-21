كامل الوزير: "صحح مفاهيمك" نواة لفهم صحيح ومجتمع واع ووطن مزدهر



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" نواه لفهم صحيح ومجتمع واع ووطن مزدهر ولتوضيح المفاهيم المغلوطة من خلال الشريعة السمحة، ومواجهة التطرف والأفكار الارهابية.

وأوضح أن وزارة النقل تشارك في تلك المبادرة وتم توقيع برتوكول توقيع بين وزارة الأوقاف والنقل لدعم المبادرة وللتوعية باستخدام وسائل النقل بما يسهم في المحافظة على ارواح المواطنين والحفاظ علي البنية التحتية للنقل، مؤكدًا أن الفهم السليم هو جزء أصيل من بناء الدولة .

وأضاف خلال كلمته بانطلاق مبادرة صحح مفاهيمك بالعاصمة الإدارية، الأحد، أن المبادرة تهدف إلى التصدي إلى الأفكار المغلوطة منها عدم ارتداء حزام الأمان، وقذف الاطفال للقطارات بالحجارة، والتسطيح على القطارات، وعدم الالتزام بالحارات، وغيرها من السلوكيات الخاطئة .

ويحضر فاعليات المبادرة، الدكتور كامل الوزير نائب الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وعدنان فنجري وزير العدل، وكريم بدوي وزير البترول، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وتعد المبادرة، مشروعا وطنيا ممتد يقوم على تكامل الأداء التوعوي والدعوي والإعلامي، عبر محتوى متنوع يشمل الفيديوهات، والمسرح، والمشاهد الدرامية، والمقالات، والبرامج، والقوافل الميدانية، والفعاليات المجتمعية، والتغطيات الإعلامية؛ سعيًا للوصول إلى كل بيت ومدرسة ومنصة إعلامية.

وتقوم المبادرة علي التعاون الفعّال مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية في دعم المبادرة، وفي مقدمتها وزارات: الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والبيئة، والسياحة والآثار، والموارد المائية والري؛ إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة، ومحكمة النقض، ووحدة غسل الأموال، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتأتي في سياق الرؤية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي، والانتماء، والانضباط، بما يعزز استقرار الدولة وتماسك المجتمع.