الأولى من المنوفية.. بالأسماء| أوائل (ذوو البصيرة) بالثانوية الأزهرية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهنئة إلى أوائل الطلاب من ذوي البصيرة بالقسم الأدبي، مشيدًا بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن نجاحهم مصدر فخر واعتزاز للأزهر الشريف، ونموذج ملهم لزملائهم في الكفاح والمثابرة.

وجاء أوائل القسم الأدبي (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

هاجر حسام مصطفى علي حسان

منطقة المنوفية – معهد فتيات الباجور

538.5 درجة – 97.91%

المركز الثاني

نور محمد سامي عبد العزيز إبراهيم

منطقة البحيرة – معهد فتيات أنطونيادس

522 درجة – 94.91%

المركز الثالث

محمد رضا الشحات سليمان محمد

منطقة الشرقية – معهد إنشاص الرمل

509 درجة – 92.55%

المركز الرابع

آلاء شحاتة محمد علي أبو مصطفى

منطقة المنوفية – معهد فتيات دراجيل

505 درجة – 91.82%

المركز الخامس

ابتسام محمد فوزي مدني

منطقة أسوان – معهد فتيات الصعايدة

496 درجة – 90.18%

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