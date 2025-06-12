أسماء أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت منطقة السويس الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك رئاسة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والدكتورة آيات محمد حسن الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية.

وتفوقت الفتيات على البنين في كشف أسماء الأوائل، بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، وحصدت الطالبة آلاء مجدي حسن بمعهد فتيات المستقبل النموذجي الترتيب الأول بقائمة العشر الأوائل بمجموع 99.4%، وفي المركز الأول مكرر محمد صلاح منصور بمعهد المستقبل بنون بمجموع 99.4%، وفي المركز الثالث تقى أشرف على بمعهد فتيات الرحمن بنسبة 98.8%، المركز الرابع سلمى عبد المنعم محمود بمعهد فتيات الجناين بنسبة 98.4%، والمركز الرابع مكرر خديجة محمد عرفه بمعهد فتيات المستقبل النموذجي.

وحصدت الطالبة ريتال تامر إبراهيم بمعهد فتيات المستقبل المركز السادس بنسبة 98%، والمركز السادس مكرر عمر أحمد عثمان، والمركز السادس مكرر عمر محمد محمود، وفي المركز التاسع عمر أحمد السيد 97.8% والمركز التاسع مكرر محمد حمدي السيد، وهم طلاب بمعهد بنون المستقبل النموذجي.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 196577 طالبًا وطالبة، حضر منهم 192052، وبلغ عدد الناجحين 147567 بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان 49009.

وضمت قائمة أوائل الشهادة الابتدائية كلا من استبرق ايهاب فاروق بمعهد فتيات المستقبل، بمجموع 99.3%، والأولى مكرر جودي شعبان محمد عباس بمعهد فتيات المستقبل، والأول مكرر ياسين وليد سيد ابو ستة، بمعهد ذي النورين، وفي المركز الرابع كريم عبد الرازق سعيد بمعهد بنين المستقبل بمجموع 99.2%.

وفي المركز الخامس مازن محمد جلال بمعهد الفاروق بمجموع 99.1%، وفي المركز السادس مرام محمد شكري بمجموع 98.8%، وفي المركز السابع أحمد أشرف بمجموع 98.7%، وفي المركز الثامن عبد الله محمود عبده محمد بمجموع 98.5%، وفي المركز الثامن مكرر مهند عبدالمحسن عبد المنصف، وفي المركز التاسع مودة مجدى حنفيى بمجموع 98.4%.