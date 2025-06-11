ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية فى الغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية، عن أسماء الطلاب الأوائل الناجحين بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2024- 2025م، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادتين ظهر اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025م.

كما تم الإعلان عن إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، والتي بلغت نسبتها 92٪ بالشهادة الإبتدائية، و83 % للشهادة الإعدادية الأزهرية.

لمعرفة نتيجة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأشارت المنطقة الأزهرية إلى أن ترتيب الأوائل على مستوى المحافظة قابل للتغيير بعد إعلان نتيجة الطعون، والتي من المقرر أن يكون الطعن فيها مقتصرا على نتيجة الترم الثاني فقط.