- رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية وهذه نسبة النجاح

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة نجاح بلغت (87.23%)، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ (30453) طالبًا وطالبة.

أما في الشهادة الإعدادية، فقد تقدم للامتحانات (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567)، بنسبة نجاح وصلت إلى (76.84%)، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني (49009).

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين في المرحلتين، مشيدًا بما حققوه من تفوق وجهود مثمرة، كما أثنى على دور أسرهم ومعلميهم في دعم مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس مدى اهتمام الأزهر بتوفير بيئة تعليمية جادة ومحفزة على التفوق، ودعا الطلاب إلى الاستمرار في التميز والتحصيل العلمي لخدمة الوطن من خلال رسالة الأزهر الوسطية المعتدلة.

وفي إطار الحرص على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وجَّه وكيل الأزهر بنشر النتائج رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك لتمكين الجميع من الاطلاع السريع على النتيجة دون الحاجة للتوجه إلى المعاهد أو الإدارات التعليمية، ويمكن الحصول على النتائج من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا