مسابقة الأزهر لتعيين معلمين.. الفئات التي يحق لها التقدم في تخصص رياض الأطفال

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم للمرحلة الأولى من مسابقة الأزهر، والخاصة بتعيين معلمين لسد العجز في المعاهد الأزهرية، في الـ 17 من أبريل الجاري وحتى نهاية الشهر.

يأتي ذلك ضمن مسابقة الأزهر لتعيين 40 ألف معلم، والتي أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



وينشر "مصراوي" الفئات التي يحق لها التقديم في المسابقة، على النحو التالي:

*مؤهل عال-تربية رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

- المستندات المطلوبة للتقديم:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

*دبلوم تربوي رياض اطفال

إيصال الإيداع البنكي

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