بعد المدارس.. موقف إجازة المعاهد الأزهرية بسبب العاصفة الترابية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، في تصريحات لمصراوي، أنه يجري حالياً دراسة منح إجازة لطلاب المعاهد والكليات الأزهرية غدًا الأربعاء؛ بسبب التحذيرات الرسمية من العاصفة الترابية التي تضرب مصر غدًا.

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا باعتبار غدًا الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥، إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن القرار يشمل كافة العاملين بالمدارس والطلاب.

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