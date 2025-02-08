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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2025

12:22 م السبت 08 فبراير 2025

الدكتور محمد الضويني

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قبل قليل، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهريّة 2025.

وقال الأزهر الشريف، في بيان، قبل قليل، إنه يمكن لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهريّة، الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس.

وحدد الأزهر الشريف، رابطًا إلكترونيًا للاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على اللينك التالي، اضغط هنا.

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الدكتور محمد الضويني الأزهر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية المعاهد الأزهريّة 2025
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