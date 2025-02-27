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بقرار لمدبولي.. تجديد تكليف الشيخ أيمن عبدالغني رئيسا لـ"المعاهد الأزهرية"

12:46 م الخميس 27 فبراير 2025

الشيخ أيمن عبدالغني

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتجديد تكليف الشيخ أيمن عبدالغني في منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأعلنت صفحة قطاع المعاهد الأزهرية على "فيسبوك"، تجديد ثقة رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الشيخ أيمن عبدالغني في منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن جانبهم، تقدم جميع العاملين في قطاع المعاهد الأزهرية بأسمى آيات التهاني إلى الشيخ أيمن عبد الغني بمناسبة تجديد ثقة رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتولى الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مهام منصبه في شهر سبتمبر عام 2022، وأحدث طفرة كبيرة في العملية التعليمية داخل القطاع.

وشهدت امتحانات الثانوية الأزهرية في عهد الشيخ أيمن عبدالغني نجاحا منقطع النظير، بعد أن كانت تعتبر صداعا في رأس قيادات الأزهر الشريف، بسبب انتشار الغش وتمرير الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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أيمن عبدالغني المعاهد الأزهرية مصطفى مدبولي
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