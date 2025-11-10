بعد إعلان النتيجة.. الأوراق المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية بالأزهر



أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة المرحلة الثانية للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، لطلاب الفرقة الأولى والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى.



ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية عن طريق رقم الجلوس، من خلال الرابط التالي:

وجاءت الأوراق المطلوبة التي سيتم التقدم بها للتسكين بالمدن الجامعية، على النحو التالي:



- سداد المصروفات من خلال خدمة فوري على الرقم 6451.



- طبع ملفات التسكين والاستمارات عبر موقع إعلان النتيجة.



- استمارة ضمان مختومة بختم النسر من أحد موظفي الحكومة.



- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من "الطالب - ولي الأمر - الضامن".



- 5 صور شخصية حديثة 4 في 6 بخلفية بيضاء.



- شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا.



- شهادة وفاة بالنسبة للوالد.



- الحالات الخاصة "تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية".



