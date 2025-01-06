طالبة تقفز من الدور الرابع لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق أثناء الامتحان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قفزت طالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق من الدور الرابع بالكلية، أثناء أداء امتحان نصف العام في مادة النحو، اليوم الاثنين.

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أنه تم ضبط الطالبة متلبسة بالغش من الهاتف المحمول الخاص بها أثناء امتحان مادة النحو، وتم تحرير محضر غش لها من قبل ملاحِظة اللجنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الطالبة قفزت من الدور الرابع بعد تحرير محضر غش لها، وسقطت على طالبتين وأصابتهما بكسور وتم نقلهما لمستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج.

فيما كشف مصدر بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق، أن الطالبة بالفرقة الأولى من الباقين للإعادة وليست مستجدة، وحاولت تقنع ملاحِظة اللجنة بمنحها فرصة أخرى حرصا على شعور أهلها إلا أن الأخيرة رفضت.

وقال المصدر في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، إنه سادت حالة من الذعر بين جميع الطالبات بعد انتحار الطالبة وتم صرفهن جميعًا من الكلية.

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