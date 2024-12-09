زيادات جديدة في المصروفات بجامعة الأزهر لشهادات "التخرج والتقديرات"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت جامعة الأزهر، رفع مصروفات استخراج شهادات "التخرج والإفادة والترتيب على الدفعات والتقديرات" للطلاب المصريين والوافدين.

وجاءت الزيادات الجديدة على النحو التالي:

- الطلاب المصريين:

- رسوم استخراج شهادة مؤقتة لأول مرة "سنة نهائية - " 205 جنيهات.

- رسوم استخراج شهادة مؤقتة أو مستخرج منها - "ثاني مرة" 305 جنيهات.

- رسوم استخراج شهادة بالترتيب على الدفعة - 505 جنيهات.

- رسوم على الإفادات - 105 جنيهات.

- رسوم استخراج شهادات تقديرات السنوات الأربع - 205 جنيهات.

- الطلاب الوافدين:

- رسوم استخراج شهادة مؤقتة لأول مرة "سنة نهائية - " 255 جنيها.

- رسوم استخراج شهادة مؤقتة أو مستخرج منها - "ثاني مرة" 355 جنيها.

- رسوم على الإفادات - 155 جنيها.

- رسوم استخراج شهادات تقديرات السنوات الأربع - 255 جنيها.

يأتي ذلك بعدما قررت جامعة الأزهر، زيادة في المصروفات الدراسية قدرها 200 جنيه بالكليات، بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

ووافق المجلس الأعلى للأزهر، على زيادة مصروفات التسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

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