تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورد إليه من طفل من محافظة أسيوط، يقول: متى يكون الصيام واجبا عليه شرعًا؟ .

متى يجب الصيام على الأطفال؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الاثنين، أن الصيام لا يجب على الطفل ما دام لم يبلغ سن التكليف، أي لم يصل إلى مرحلة البلوغ، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى لا يُكلف الإنسان إلا بعد قدرته على الفهم والإدراك.

حكم صيام الطفل قبل البلوغ

وأشار وسام إلى أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «بُني الإسلام على خمس… وصوم رمضان»، لكنه يصبح فرضًا فقط بعد البلوغ، أما قبل ذلك فلا إثم على الطفل في تركه.

كيف يبدأ الطفل الصيام

وبيّن أن الأطفال في سن التمييز يمكن تدريبهم على الصيام بشكل تدريجي، كأن يصوم الطفل عدة ساعات من اليوم، حتى يعتاد على هذه العبادة، مشددًا على أن هذا التدريب يكون برفق وتشجيع دون إجبار.

وأضاف أن هذا الأسلوب يُنشئ الطفل على حب الطاعة والعبادة، ويُسهل عليه أداءها عندما تصبح واجبة عليه، مؤكدًا أن المقصود هو التربية والتعويد لا التكليف والإلزام.

وختم أمين الفتوى، مؤكداً أن الإسلام دين رحمة وتيسير، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

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