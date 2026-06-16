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الإفتاء توضح حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية

كتب : علي شبل

01:17 ص 16/06/2026

دار الإفتاء المصرية

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أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر المحرم أمس الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15-6-2026م، لتصبح غرة شهر المحرم لسنة 1448هـ، هي الثلاثاء الموافق 16-6-2026م.
ومع أول أيام العام الهجري الجديد، بينت دار الإفتاء حكم عمل البعض وليمة في يوم رأس السنة الهجرية ودعوة الأهل إليها لإظهار الفرح والسرور بذكرى هذه المناسبة.

وفي رده على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم عمل وليمة في يوم رأس السنة الهجرية ودعوة الأهل إليها لإظهار الفرح والسرور بذكرى هذه المناسبة؟، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الاحتفال برأس السنة الهجرية جائز شرعًا ولا حَرج فيه.

وأوضح عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن إقامة الولائم ودعوة الأهل إليها من الأمور المستحبة، ففيها معنى إطعام الطعام الذي هو من أقرب القربات وأرجى الطاعات.

حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية

وفي تفصيل فتواه، بين فضيلة المفتي حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية، قائلًا إن الوليمة مِن أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأرجاها للقبول؛ لما فيها من معانٍ إسلامية ومجتمعية راقية، كإعلان النكاح، وتقديم إرضاء الله تعالى بفعلها فتنال بركة هذا الفعل صلاح حال الزوجين، وتضمُّنها لمعاني التكافل والمؤازرة وسد حاجات الفقراء، والتعاون والتعارف بين الأهل والأصدقاء والجيران.
وتابع عياد: وهذا ما يشارك فيه بداية العام الهجري، إذ فيه إعلان الفَرَح والسُّرور بقدوم العام الهجري، كونه مرتبطًا بكرم الله تعالى فيه على نبيه ورسوله بالنصر والتأييد والرعاية.

حكم الذبائح في رأس السنة الهجرية

أما بخصوص الذبح وعمل الولائم وإطعام الطعام في أول العام الهجري - يقول عياد - فقد جَوَّز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذَّبْح في أي شهر من شهور السنة ولم يُقيِّده بزمنٍ معينٍ، ولا خَصَّه بمكانٍ معينٍ، بل جعله على الإطلاق.

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دار الإفتاء الدكتور نظير عياد رأس السنة الهجرية

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