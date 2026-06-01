ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل إثر عودة الفنان مصطفى أبو سريع إلى زوجته، بعد فترة طلاق امتدت نحو 4 أشهر، خصوصا بعد إعلانه السابق أنه "طلقها بالثلاثة".

وكان أبو سريع قد أعلن سابقاً عبر "إنستغرام" طلاقه من والدة طفليه "آدم ونوح" بلفظ "طلاق بالثلاثة"، لتثير العودة الجدل حول حكم رد الزوجة بعد لفظ "الطلاق بالثلاثة"، وهل يعد طلقة واحدة، أم ثلاث طلقات.. فما رأي الأزهر ودار الإفتاء المصرية في تلك المسألة.





رأي الإفتاء في لفظ "طالق بالثلاثة"

تُفتي دار الإفتاء المصرية في لفظ "طالق بالثلاثة" بأنه يقع طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد ولم يُقصد به تكرار الإيقاع، بينما يقع ثلاثاً إذا قصد الزوج إيقاع طلاقات متعددة أو صدر في أوقات متفرقة.

شيخ الأزهر يحسم فتوى وقوع الطلاق ثلاثا

وسبق أن حسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فتوى وقوع الطلاق ثلاثا، قائلًا إنَّ مِن الفقهاء مَنْ يُفتي بدون مراعاة أحوال الناس، ودون مراعاة تماسك الأسرة والحفاظ عليه، وقد نبَّهنا على ذلك في كلمتنا في مؤتمر دار الإفتاء - المنعقدة في 2016.

وأضاف الطيب، في حديث سابق على الفضائية المصرية، أن علماءنا ومفتينا في القرن الماضي كانوا أكثر شجاعةً من علمائنا اليوم على اقتحام قضايا وأحكامٍ مستْ حاجة الناس إلى تجديدها والاجتهاد فيها في ذلكم الوقت، حيث إنهم اجتهدوا مثلًا في أن الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ يقع طلقةً واحدةً، على الرغم من أننا نجد شبه إجماعٍ من علماء الأمة على خلافه.

وأوضح الإمام الأكبر أنه قد حدث هذا الاجتهاد عام 1929م، في القرن الماضي، ودخل كنص قانونٍ في قوانين الأحوال الشخصية، مؤكداً أن علماء الأزهر لم يتحرجوا في ذلكم الوقت من اقتحام هذه المشكلة، ومن الخروج بفتوى رسميةٍ خالفوا فيها المذاهب السائدة على الساحة، ولم يعدمْ العلماء أن يجدوا لفتواهم سندًا من التراث الفقهي، فأفتوا بأن هذه الصيغة تقع بها طلقةٌ واحدةٌ.

هل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟

السؤال السابق كشف عن إجابته الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكداً أن الدار لا تصدر فتاوى سريعة في مسائل الطلاق، بل تتحقق بشكل دقيق مع الزوج وتستمع إليه وتدرس اللفظ الذي نطق به وظروفه النفسية والاجتماعية وجميع الملابسات المحيطة قبل إصدار فتوى واقعية.

وأشار أمين الفتوى، في تصريحات سابقة، إلى أن قول الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق" قد لا يترتب عليه وقوع الطلاق أصلاً في بعض الحالات، داعياً الأزواج والزوجات إلى عدم التسرع في التفرق بمجرد التلفظ بهذه الألفاظ، واللجوء أولاً إلى دار الإفتاء للحصول على التوجيه الصحيح.

