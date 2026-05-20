أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العشر الأوائل من ذي الحجة المبارك التي نعيشها الآن، يحصل فيها من القربات ما لا يحصل في غيرها عبر الزمان، ويجتمع فيها من الخصائص ما لا يتكرر في غيرها من أيام العام، وقد جاءت في شهر حرام له مكانته عند الله.

الأعمال الصالحة في العشر الأوائل

وقال اليداك، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن هذه الأيام تتميز بما سماه العلماء "أمهات الأعمال الصالحة"، حيث نجد فيها يوم عرفة وبداية مناسك الحج، إلى جانب الأضحية التي تعد من أعظم القربات إلى الله، لما فيها من إراقة الدماء تقربًا لله سبحانه وتعالى، فضلًا عن الإكثار من ذكر الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "واذكروا الله في أيام معلومات"، مؤكدًا أن الذكر في هذه الأيام له منزلة خاصة رغم كونه مطلوبًا في كل وقت.

صور الذكر في العشر الأوائل

وأضاف أن من أبرز صور الذكر في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإكثار من هذه الأذكار في العشر الأوائل، موضحًا أن التكبير لا يحتاج إلى تفرغ، ويمكن للمسلم أن يردده أثناء العمل أو الدراسة أو السير في الطريق.

إحياء العشر الأوائل

وأشار إلى أن هذه الأيام تشهد أيضًا التوسعة على الفقراء من خلال الأضاحي والصدقات، حيث يوزع المضحي جزءًا لأهل بيته وجزءًا للأقارب وجزءًا للفقراء، وهو ما يسهم في تقوية صلة الأرحام، مؤكدًا أن إحياء هذه الأيام لا يقتصر على الحجاج فقط، بل يمكن لكل إنسان أن يعظمها من خلال إتقان عمله والإكثار من ذكر الله في حياته اليومية.



