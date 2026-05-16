إعلان

ما حكم حج المرأة بدون محرم؟.. أسامة قابيل يحسم الجدل مستندًا لفتوى دار الإفتاء

كتب : محمد قادوس

06:10 م 16/05/2026

الدكتور أسامة قابيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، جواز حج المرأة بدون محرم في الوقت الحالي، إذا توافرت لها شروط الأمان والرفقة المأمونة، مشيرًا إلى أن عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، كان له أسباب تغيرت فى عصرنا الحالي منها الأمان فى السفر وهو متوافر بشكل كبير.

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات له، أن الشريعة الإسلامية راعت تحقيق الأمن وصيانة المرأة، وأن اشتراط المحرم في السفر كان مرتبطًا بتحقيق هذا المقصد، فإذا تحقق الأمان بوسائل السفر الحديثة والتنظيم الرسمي للحج، فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أجازت للمرأة السفر للحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة آمنة أو ضمن بعثات منظمة، وهو ما يتحقق في زماننا من خلال الحملات الرسمية والإشراف الكامل على الحجاج.

وأضاف العالم الأزهري أن هذا القول ليس جديدًا، بل هو مذهب معتبر عند عدد من الفقهاء، خاصة من الشافعية والمالكية، الذين أجازوا سفر المرأة للحج مع الرفقة المأمونة، حتى في غياب المحرم.

وشدد على أن هذا الجواز لا يعني التفريط في الضوابط، بل يجب الالتزام الكامل بالتعليمات، واختيار الحملات الموثوقة، والحفاظ على السلوك الشرعي طوال الرحلة.

ولفت إلى أن وجود المحرم يظل الأفضل والأكمل لمن استطاعت إليه سبيلًا، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج في ظل تحقق الأمان، مؤكدًا أن من لم تجد محرمًا لا تُحرم من أداء الفريضة.

ونوه الدكتور أسامة قابيل، إلى أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الأخذ بفتاوى المؤسسات الرسمية الموثوقة، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، يحقق الطمأنينة والانضباط في أداء الشعائر.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أسامة قابيل الأزهر الشريف دار الإفتاء المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
علاقات

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
زووم

فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
بين الدبلوماسية والهجمات العسكرية.. انقسام داخل إدارة ترامب بشأن التعامل
شئون عربية و دولية

بين الدبلوماسية والهجمات العسكرية.. انقسام داخل إدارة ترامب بشأن التعامل
طمع الذهب انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمحاكمة زوجين في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طمع الذهب انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمحاكمة زوجين في الإسكندرية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 اتحاد العاصمة.. بداية المباراة
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية