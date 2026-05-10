هل يُحاسب الإنسان على التفكير في الشر دون فعله؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

10:39 ص 10/05/2026

دكتور حسن اليداك

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: هل التفكير في الشر أو نية إيذاء شخص دون تنفيذ ذلك يُحاسب عليه الإنسان؟

وأوضح الدكتور حسن اليداك، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر في الحديث الصحيح، حيث قال: "إن العبد إذا همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبت له سيئة".

وأشار إلى أن السائل الكريم قد همَّ بسيئة، وهي إيذاء شخص، لكنه لم يُنفذها، مؤكدًا أن هذا الهم يتحول إلى حسنة يُؤجر عليها، لأنه لم يُدخل الفكرة في حيز التنفيذ.

وأضاف أن الإسلام يوجه الإنسان إلى عدم التسرع في تنفيذ ما يخطر بباله، بل ينبغي عرض هذه الأفكار على معايير ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، قبل الإقدام على أي فعل.

وأكد أن من يضبط نفسه ويمنعها من تنفيذ الشر، فإن امتناعه يُعد طاعة يُثاب عليها، لأن ترك السيئة بعد التفكير فيها دليل على مراقبة الله والالتزام بضوابط الدين.


