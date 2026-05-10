ما الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع؟.. الأزهر للفتوى يوضح أنواع الإحرام في الحج

كتب : محمد قادوس

11:40 ص 10/05/2026 تعديل في 03:18 م

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

لا يعرف الكثيرون من الناس أن لأداء مناسك الحج 3 طرق صحيحة وهي" الإفراد والقِران والتمتع" حيث أن مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني التابع للأزهر الشريف، ان للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: معني كل من الثلاثة، أولها فالإفراد:

هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأوضح المركز في معني القِران:

هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

وبين أن التمتع:

هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج -في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

