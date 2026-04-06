هل يجوز ترويع الناس ولو على سبيل المزاح؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

كتب : محمد قادوس

12:38 م 06/04/2026

الدكتور أحمد الرخ

أجاب الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على تساؤل حول حكم ترويع الناس حتى ولو كان ذلك على سبيل المزاح، موضحًا أن هذه المسألة لها أصل واضح في السنة النبوية.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصحابة كانوا في سفر، فأخذ بعضهم نبل أحد الصحابة وهو نائم، فلما استيقظ فزع لعدم العثور عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يضحككم؟" فقالوا إنهم أخذوا نَبْله على سبيل المزاح، فبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بقاعدة مهمة ينبغي أن تُحفظ.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا"، مؤكدًا أن هذه الكلمة عظيمة ويجب أن تُكتب بماء العيون، وأن يتعلمها الجميع كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً.

وأشار إلى أن الحديث ورد في سياق المزاح، حيث لم يكن هناك قصد للإيذاء، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، مما يدل على خطورة ترويع الإنسان حتى ولو كان بدافع الضحك أو الهزار.

وأكد أن نعمة الأمن من أعظم النعم التي لا يجوز المساس بها، وأنه لا يصح لأي إنسان أن يُخيف غيره أو يُدخِل عليه الفزع بأي صورة، حتى ولو كان ذلك على سبيل المزاح، لما في ذلك من اعتداء على شعور الآخرين وإيذاء نفسي لا يقره الشرع.

الدكتور أحمد الرخ حكم المزاح ترويع الناس السنة النبوية أخلاق الإسلام آداب المزاح

