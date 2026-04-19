إعلان

هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

04:10 م 19/04/2026 تعديل في 04:26 م

الشيخ أحمد عبد العظيم أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من نام وهو جالس، وهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة، موضحًا أن النوم من نواقض الوضوء عند الفقهاء، لكنه ليس ناقضًا بذاته، وإنما لأنه مظنة لحدوث الحدث.

حكم الوضوء لشخص نام وهو جالس؟

وأضاف عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء اختلفوا في نوع النوم الذي ينقض الوضوء، مبينًا أن العبرة ليست بالنوم نفسه، وإنما بالحالة التي يكون عليها النائم.

آراء الفقهاء في حكم نوم المتوضئ وهل ينقض الوضوء

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن النوم الناقض هو ما كان على هيئة غير هيئة الجلوس المستقر، كأن يكون مضطجعًا أو متكئًا، لأن هذه الحالات تُرجّح وقوع الحدث دون شعور.

حكم من نام وهو جالس ممكّنًا مقعدته من الأرض أو من المقعد؟

وأوضح أمين الفتوى، أن من نام وهو جالس ممكّنًا مقعدته من الأرض أو من المقعد، حتى لو كان نومه ثقيلًا، فإن وضوءه لا ينتقض عند جمهور العلماء، لأنه في هذه الحالة يكون أقرب إلى حفظ نفسه من خروج الحدث.

وأكد أن من نام على هذه الهيئة ثم استيقظ وصلى، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، مستندًا إلى ما قرره جمهور الفقهاء في هذه المسألة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أحدث الموضوعات

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد دينا رامز
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية
بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

