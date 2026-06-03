كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم الابن المفقود عند توزيع التركة، وذلك رداً على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما كيفية توزيع تركة زوجها المتوفى، في ظل وجود ابن مفقود انقطعت أخباره منذ سنوات؟

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي والإجراء القانوني

وفي رده، أوضح أمين الفتوى الحكم الشرعي والإجراء القانوني في مثل هذه الحالات، قائلًا إن الغائب الذي انقطعت أخباره لا يجوز اعتباره متوفى إلا بصدور حكم قضائي، مشيرًا إلى أن القضاء لا يحكم بوفاته بشكل مباشر، وإنما يصدر حكمًا باعتباره ميتًا بعد إجراءات وتحريات قانونية.

الفرق بين الحكم بوفاة الشخص والحكم باعتباره ميتًا

وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، أن الفرق بين الحكم بوفاة الشخص والحكم باعتباره ميتًا كبير من الناحية الشرعية، حيث إن المفقود قد يظهر حيًا في أي وقت، وفي هذه الحالة يتم إلغاء الحكم القضائي، ويكون له الحق فيما تبقى من تركته في أيدي الورثة، دون الرجوع فيما تم إنفاقه بالفعل.

نصيب الابن المفقود عند توزيع التركة

وأشار إلى أنه في مسألة توزيع التركة، فإن نصيب الابن المفقود يُحفظ ولا يُوزع، إلى حين عودته أو صدور حكم قضائي باعتباره ميتًا، مؤكدًا أنه لا يجوز توريث أبنائه عنه في هذه المرحلة، لأنه في حكم الأحياء حتى تثبت وفاته قانونًا.

وأكد أن التركة في الحالة المذكورة توزع بحيث تحصل الزوجة على الثمن لوجود الفرع الوارث، وتحصل الأم على السدس، بينما يُقسم باقي التركة بين الأبناء جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع الاحتفاظ بنصيب الابن المفقود كما هو دون تصرف.

وشدد على أن هذه الضوابط تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، مشددًا على أهمية اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات لضمان تطبيق الأحكام الشرعية بشكل صحيح.

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