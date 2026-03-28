قال الشيخ حجاج الفيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الله منحنا فى رمضان إرادة حديدية؛ وكنا نصل للساعات الأخيرة قبل المغرب والحناجر يابسة والجهد بالغ، ومع ذلك لم يجرؤ أحدنا على شرب جرعة ماء واحدة رغم قدرته.. فإذا كنت قد نجحت فى الامتناع عن الحلال وهو الطعام والشراب طاعةً لله، فمن باب أولى أن تمتنع عن الحرام بعد رمضان.

ووصف الفيل، خلال لقائه ببرنامج" الكنز" المذاع على قناة" الحدث اليوم": شهر رمضان بأنه أجمل دورة تدريبية لتقوية الإرادة النفسية، حيث تدرب المؤمن فيها على المنع والاستغناء والقدرة على قول لا لشهوات النفس، علاوة على المداومة على الطاعة من قيام ليل، وتهجد، وقراءة قرآن، وعمل خير، موجهًا نداءً حاراً لكل من ذاق حلاوة الطاعة قائلا: لا تترك ما تعلمته، استمر ولو بالقليل، فهذا اليسير هو الذى سينفعك ويثبتك.

واستشهد بقوله تعالى:" وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا"، محذرًا من ضياع مجهود الشهر الكريم بمجرد انتهائه، مشبهًا من يفرط فى حسناته بعد رمضان بمن يجمع الكنوز فى كيس ممزق، يضع فيه الطاعات من جانب وتتسرب منه بالمعاصى من جانب آخر.

وأشار إلى أن رمضان ليس مجرد شهر فى منتصف العام، بل هو البداية الحقيقية؛ فبما أن الأعمال ترفع فى شعبان، فإن رمضان هو المحطة الأولى لعام جديد من القرب، داعيًا إلى الفرار إلى الله، قائلاً:" الناس يفرون من الشيء المخيف، إلا الله سبحانه، فالفرار يكون إليه، لأنه الملاذ والأمان الوحيد".