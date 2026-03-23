أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم صيام الست من شوال بنية القضاء، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول: هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟

وفي رده، أوضح الأزهر للفتوى أن صحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، قائلًا: والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل.

وأشار مركز الأزهر، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الاثنين مثلًا.

وبيّن أنه عند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.. والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء توضح